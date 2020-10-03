周末專題｜尼當比利大踢爭氣波 迪利阿里勢留隊等待機會

曼聯今夏轉會不順，反觀對手熱刺踏入摩連奴執教的第二季，今夏多個收購都是實而不華，成功針對球隊弱點補充實力，就連一度成為摩佬的清洗對象，破球會收購紀錄的法國中場尼當比利，亦在懸崖前大踢爭氣波，近期重新獲得摩佬重用。

去年夏天以5,400萬鎊轉會費加盟熱刺的尼當比利，首季只為熱刺上陣了22場英超，表現甚至被評為上季英超第一水貨，摩連奴上季中途上任後，與這名中場關係一直不好，未受摩連奴重用之下月初更傳出被熱刺掛牌求售。未知是否因背負著過高的身價，熱刺未能將他成功清洗，加上熱刺今季要征戰聯賽、本土盃賽及歐霸盃多線發展，兵源未算充足之下，尼當比利重新獲得起用，而此子亦成功把握機會，月中更在歐霸外次圈，後備上陣為球隊奠勝，賽後更獲領隊摩連奴稱讚：「我從不懷疑他的能力，只是質疑他上季的努力，現在我認為他為球隊表現很好。」

至於另一名盛傳被摩連奴放棄的中場迪利阿里，似乎亦沒有球隊願意接貨，早前摩連奴暗示此子將會留隊，由於孫興民早前突然受傷，阿里日前在歐霸外亦獲得上陣機會兼取得入球，且看他能否如丹當比利一樣，獲得重生。而熱刺今夏購入賀積查治、馬特杜靴迪、利古朗等悍將，並成功借入球會傳奇加里夫巴利後，最新又從賓菲加借入巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯，解決了射手哈利卡尼欠缺前線拍檔的問題，轉會上似乎比曼聯更勝一籌。

文：尊嘉

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