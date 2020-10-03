英超｜爭射12碼遭隊長Azp拒絕 入波後阿巴謙黑面慶祝

周六車路士在主場以4:0大勝水晶宮，其中兩個入球是來自佐真奴費路射入的12碼。只不過佐真奴在處理第二次極刑前，就發生了一段小插曲，在夏維斯為球隊博得12碼後，今仗的正選前鋒譚美阿巴謙立即拾起皮球，想由自己主射這次12碼，但即時被隊長艾斯派古達阻止並搶走皮球，令阿巴謙相當不滿。

雖然藍軍在主場大勝一場4:0，不過正選的幾名鋒線球員顆粒無收，而在球隊已經領先3球的情況下，當夏維斯又再次博得12碼的時候，阿巴謙希望可以操刀這一次12碼。可是在阿巴謙準備主射12碼前，隊長艾斯派古達就直接將皮球交給佐真奴，並且將阿巴謙拉走，從電視轉播的鏡頭捕捉到這位藍軍前鋒相當不滿。隨後佐真奴再次射入12碼將比分改寫成4:0後，雖然阿巴謙與其隊友擊掌，但面上並未有露出笑容。

賽後接受BT Sports訪問時，領隊林柏特就提到事件已成過去：「問題已經解決了，我需要球隊內出現一位領袖，我亦允許球隊出現一些衝突。我要感謝阿巴謙對入球的渴望，因為他的表現值得一個入球，不過這就是規則。除非有球員可以大演帽子戲法，否則不會有人可以改變處理12碼的順序。」

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