英超戰報｜芝維爾1射1傳佐真奴梅開二度 藍軍主場4球破「宮」

周日英超頭場，車路士主場鬥水晶宮，藍軍憑首次聯賽擔正的芝維爾於下半場1射1傳，加上佐真奴費路的12碼梅開二度，以4:0大勝對手，取得今季英超第二場勝仗。

車路士今仗續用新門將艾度亞文迪，今天正日生日的阿列沙巴拿加（Kepa）就先列後備，後防兩位新兵堤亞高施華和芝維爾亦正選上陣。開賽初段，車路士早段嘗試利用邊路傳中製造攻勢，可惜效果不佳。19分鐘兩位德國新兵的合作，夏維斯中路引球推進後交給左路的迪姆華拿，後者第一時間燙射被門將古亞達沒收，其後藍軍罰球機會，佐真奴費路把握對方解圍不遠禁區頂第一時間抽射，可惜越楣而過。臨完半場前，水晶宮的安祖斯唐辛左路傳中，馬馬度沙高跳頂高出，雙方半場打成0:0。

換邊後五分鐘，車路士把握沙高解圍失誤，艾斯派古達右路傳中，譚美阿巴謙頂後，後上的芝維爾左腳勁射破網，為球隊先開紀錄。落後的水晶宮壓上希望收復失地，可惜韋費特沙夏和佐敦阿休的射門同樣無功而還，更在66分鐘，被芝維爾左路傳中，葛特蘇馬跳頂破網，助藍軍領先至2:0；78分鐘，譚美阿巴謙禁區內被侵犯，球證直指12碼，佐真奴射成3:0，3分鐘後夏維斯被沙高踢跌再搏得12碼，阿巴謙爭射被隊長艾斯派古達拉走，佐真奴再次操刀射入，助球隊最終以4球大勝對手。

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