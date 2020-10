仙道彬手記│Jimmy Butler變斯巴達戰士 熱火拼盡寄望下仗傷兵回歸救駕

今早的NBA 總決賽,幸好是開9點,要是如下場般開清早7點半,老實說,可能很多人都不會收看。原因?熱火打少兩個主力,輸波,是意料中事,剛好是紅日假期,大家可能起身看看戰果就算。結果熱火今場也真的以114:124落敗,但戰情緊湊,多次追上,甚至去到第4節,熱火也曾追到只落後9分,足證熱火就算被迫到牆角,仍然如斯巴達戰士般奮勇抵抗。在前面執戈衛國的,毫不意外,正是Jimmy Butler。

熱火今仗在賽前兩小時宣佈,兩位上仗受傷的正選Bam Adebayo和Goran Dragic都因傷缺陣,消息彷似一盤冷水照頭淋,也令睇波的球迷覺得,今仗湖人點打都贏。可是在熱火的角度來看,就算今仗失利,輸到0:2,那也不是世界末日,最重要是不可以被大炒20、30分,不可以提早放棄,接受湖人提早封王的事實;因為打完兩場而落後0:2,不算甚麼絕境。

上仗兩度拗柴的JB,早有心理準備,今場不會有太多休息。而JB今仗亦身體力行,讓我明白何謂努力的天才,他真的用盡一切方法去讓球隊贏波,正常人見到AD及LBJ如此屈機,可能已心灰放棄,可是JB沒有,一次又一次挑戰籃下,面對LBJ也接連入波,最重要是知道缺少了Dragic後,球隊沒有人可以控制節奏,於是改攻為傳,入楔時早就不斷找隊友的空位,今場交出了生涯新高的13次助攻,甚至比出名助攻了得的LBJ(9次)和Rajon Rondo更多(10次),非常犀利。

“We don’t give a s--t what everybody else thinks.” Eric Spoelstra said.

JB的實力未必是聯盟頂級,但在熱火這一季,已充份表現了大將之風,以及領導才能。今仗熱火的確是陷入絕境,缺少了兩員正選,結果要換上Meyers Leonard和Tyler Herro頂上,前者終於解凍,但速度難以跟上,很快就換成了Kelly Olynyk。沒有了Bam Adebayo,熱火迫不得已多打聯防;上場礙於湖人火熱的手感,根本沒有機會也不敢多用,整場都只是五、六次,可是今仗無人保護籃框下,只能用聯防去彌補。湖人也當然明白關鍵,打得極快,也不斷轟炸籃下,尤其是Dwight Howard,真的是如狼似虎,面對Kelly簡直是大人對細路般單打,首節就3射全中攻入6分,也極快令Kelly兩犯。不過湖人今仗的三分不如上場般瘋狂,上半場只能射27中9,不足34%;但LBJ的兩球,穩住軍心,加上熱火DR繼續手感不佳,小將如Kendrick Nunn而太過心急,快攻變進攻犯規,結果真的只靠打足了第一節的JB獨撐。

熱火捱打,但湖人今仗明顯不如首戰集中,防守多次出現溝通上的失誤,讓熱火可以空無一人地中路突破入樽;而在第二節開始,熱火慢慢找回耐性,看到JB變成LeBron James的打法,專心助攻,在第二節單節就有4次之多,也讓隊友找回信心。半場湖人領先68:54,其實熱火打得相當好,當然也要多謝「主場」的湖人手感太差。

LBJ打得極聰明,面對熱火的聯防,無論是三分、高位分波或入楔,都中正對手的死穴,也令熱火本已殘破的防守,更難抵擋。至於湖人另一領袖Rajon Rondo也繼續有好表現,入楔分波固然是老本行,遠射也超出預期,幾球三分波令熱火痛苦萬分;今場他攻入了後備兵中最高的16分,還有10次助攻,再次證明自己是Playoff Rondo。如非JB一直咬緊牙關,帶領球隊,斷不可能出現一次又一次追近到10分;可是傷勢始終有影響,好多上籃都只差了一點。

第四節熱火繼續奮戰,Nunn飛身封了AD的後手上籃,加上後者4犯後,防守也有顧忌,但LBJ再次在籃下接連得分,也見到Nunn為何打不了正選,因為他在聯防中無論防守及提場都做得不夠,讓LBJ在盲眼位遊走,輕鬆得分。打波的朋友,今場可以仔細看看LBJ的走位,他和AD的配合,根本是完美的雙塔,當一方在高位時,另一個就在守底的guard身後盲眼位,只要對手中鋒補位,就趨前接應,看似簡單,但時機配合不好,就很易三秒;也要有足夠的力量和高度,才能完成。熱火的Kelly防守太差,就算今仗奇兵式攻入了24分,射入了三球三分波,但防守上的缺口,無可補救!

受傷的Bam仔和The Dragon一直在場邊大聲打氣,看到他們的樣子非常痛苦,對籃球員來說,沒有比自己受傷,只能為隊友打氣更加痛苦了。尤其是Goran Dragic已34歲,還有沒有機會打總決賽也成疑問,看他的表情,稱得上心如刀割。

湖人今場另一問題,是防守不夠紀律,以對手缺少了正中鋒,不可能讓對手輕鬆博得犯規,但現實是湖人今仗送了34球罰球給熱火,而他們自己只得17球,剛好是一半;當然熱火也整為珍惜,罰球命中率高達91.2%,只炒了三球,反觀湖人僅得58.8%,LBJ也只是射5中2;加上整體三分不準(全場34%),所以一直都未能拉開比分。熱火的防守也值得一讚,就算身型不夠,也盡力跟上,就算礙於高度和經驗不足,至少也未出現中門大開的情況,有些盲眼位是睇到仍被LBJ明爆,或如Kelly根本守不住AD,那是先天所限,實在沒有法子。

JB今場稱得上是拼盡所有,在有傷在身下打了足足44分45秒,交出全隊最高的25分和13次助攻,28.3%的USG%和46.4%的AST%,比LBJ還LBJ,看他不斷冷面進攻,不禁想起陵南對海南的一幕,「可是看他們的眼神,只要有仙道……」對,今場無論是陣上的JB,或是在暫停時大聲鼓勵隊友的Udonis Haslem,其實都是想告訴隊友,就算被迫到了牆角,但只要有一絲機會,也不可放棄。

“Backs against the wall but we won’t let go of the rope.”

歷史上,先輸兩場再反勝的球隊,在總決賽大有人在,或者湖人迷會認為是癡人說夢,但看到JB的眼神和鬥志,看到他們一次又一次從後力追,自會相信,努力定有回報。熱火今仗在冇得守下被迫以攻代守,其實整體命中率相當出色,50.7%的整體命中率,40.7%的三分和91.2%的罰球,是180 club的水準,奈何籃下和籃板失利太多。以目前人腳,不可能填補得上,至少Bam Adebayo復出,已完全不同講法。

身經百戰的LBJ不可能放鬆,但在熱火極快的節奏下,上半場多次硬上取分,到後段明顯有疲態,他與JB的意志力對決,會是總決賽的關鍵,如果下仗熱火的傷兵回歸,而湖人其他球員仍然打得般荒腔走板,那總決賽,還是剛剛開始吧。

文:仙道彬

