仙道彬手記│Jimmy Butler變斯巴達戰士 熱火拼盡寄望下仗傷兵回歸救駕

今早的NBA 總決賽，幸好是開9點，要是如下場般開清早7點半，老實說，可能很多人都不會收看。原因？熱火打少兩個主力，輸波，是意料中事，剛好是紅日假期，大家可能起身看看戰果就算。結果熱火今場也真的以114:124落敗，但戰情緊湊，多次追上，甚至去到第4節，熱火也曾追到只落後9分，足證熱火就算被迫到牆角，仍然如斯巴達戰士般奮勇抵抗。在前面執戈衛國的，毫不意外，正是Jimmy Butler。

熱火今仗在賽前兩小時宣佈，兩位上仗受傷的正選Bam Adebayo和Goran Dragic都因傷缺陣，消息彷似一盤冷水照頭淋，也令睇波的球迷覺得，今仗湖人點打都贏。可是在熱火的角度來看，就算今仗失利，輸到0:2，那也不是世界末日，最重要是不可以被大炒20、30分，不可以提早放棄，接受湖人提早封王的事實；因為打完兩場而落後0:2，不算甚麼絕境。

上仗兩度拗柴的JB，早有心理準備，今場不會有太多休息。而JB今仗亦身體力行，讓我明白何謂努力的天才，他真的用盡一切方法去讓球隊贏波，正常人見到AD及LBJ如此屈機，可能已心灰放棄，可是JB沒有，一次又一次挑戰籃下，面對LBJ也接連入波，最重要是知道缺少了Dragic後，球隊沒有人可以控制節奏，於是改攻為傳，入楔時早就不斷找隊友的空位，今場交出了生涯新高的13次助攻，甚至比出名助攻了得的LBJ（9次）和Rajon Rondo更多（10次），非常犀利。

“We don’t give a s--t what everybody else thinks.” Eric Spoelstra said.

JB的實力未必是聯盟頂級，但在熱火這一季，已充份表現了大將之風，以及領導才能。今仗熱火的確是陷入絕境，缺少了兩員正選，結果要換上Meyers Leonard和Tyler Herro頂上，前者終於解凍，但速度難以跟上，很快就換成了Kelly Olynyk。沒有了Bam Adebayo，熱火迫不得已多打聯防；上場礙於湖人火熱的手感，根本沒有機會也不敢多用，整場都只是五、六次，可是今仗無人保護籃框下，只能用聯防去彌補。湖人也當然明白關鍵，打得極快，也不斷轟炸籃下，尤其是Dwight Howard，真的是如狼似虎，面對Kelly簡直是大人對細路般單打，首節就3射全中攻入6分，也極快令Kelly兩犯。不過湖人今仗的三分不如上場般瘋狂，上半場只能射27中9，不足34%；但LBJ的兩球，穩住軍心，加上熱火DR繼續手感不佳，小將如Kendrick Nunn而太過心急，快攻變進攻犯規，結果真的只靠打足了第一節的JB獨撐。

熱火捱打，但湖人今仗明顯不如首戰集中，防守多次出現溝通上的失誤，讓熱火可以空無一人地中路突破入樽；而在第二節開始，熱火慢慢找回耐性，看到JB變成LeBron James的打法，專心助攻，在第二節單節就有4次之多，也讓隊友找回信心。半場湖人領先68:54，其實熱火打得相當好，當然也要多謝「主場」的湖人手感太差。

LBJ打得極聰明，面對熱火的聯防，無論是三分、高位分波或入楔，都中正對手的死穴，也令熱火本已殘破的防守，更難抵擋。至於湖人另一領袖Rajon Rondo也繼續有好表現，入楔分波固然是老本行，遠射也超出預期，幾球三分波令熱火痛苦萬分；今場他攻入了後備兵中最高的16分，還有10次助攻，再次證明自己是Playoff Rondo。如非JB一直咬緊牙關，帶領球隊，斷不可能出現一次又一次追近到10分；可是傷勢始終有影響，好多上籃都只差了一點。

第四節熱火繼續奮戰，Nunn飛身封了AD的後手上籃，加上後者4犯後，防守也有顧忌，但LBJ再次在籃下接連得分，也見到Nunn為何打不了正選，因為他在聯防中無論防守及提場都做得不夠，讓LBJ在盲眼位遊走，輕鬆得分。打波的朋友，今場可以仔細看看LBJ的走位，他和AD的配合，根本是完美的雙塔，當一方在高位時，另一個就在守底的guard身後盲眼位，只要對手中鋒補位，就趨前接應，看似簡單，但時機配合不好，就很易三秒；也要有足夠的力量和高度，才能完成。熱火的Kelly防守太差，就算今仗奇兵式攻入了24分，射入了三球三分波，但防守上的缺口，無可補救！

受傷的Bam仔和The Dragon一直在場邊大聲打氣，看到他們的樣子非常痛苦，對籃球員來說，沒有比自己受傷，只能為隊友打氣更加痛苦了。尤其是Goran Dragic已34歲，還有沒有機會打總決賽也成疑問，看他的表情，稱得上心如刀割。

湖人今場另一問題，是防守不夠紀律，以對手缺少了正中鋒，不可能讓對手輕鬆博得犯規，但現實是湖人今仗送了34球罰球給熱火，而他們自己只得17球，剛好是一半；當然熱火也整為珍惜，罰球命中率高達91.2%，只炒了三球，反觀湖人僅得58.8%，LBJ也只是射5中2；加上整體三分不準（全場34%），所以一直都未能拉開比分。熱火的防守也值得一讚，就算身型不夠，也盡力跟上，就算礙於高度和經驗不足，至少也未出現中門大開的情況，有些盲眼位是睇到仍被LBJ明爆，或如Kelly根本守不住AD，那是先天所限，實在沒有法子。

JB今場稱得上是拼盡所有，在有傷在身下打了足足44分45秒，交出全隊最高的25分和13次助攻，28.3%的USG%和46.4%的AST%，比LBJ還LBJ，看他不斷冷面進攻，不禁想起陵南對海南的一幕，「可是看他們的眼神，只要有仙道……」對，今場無論是陣上的JB，或是在暫停時大聲鼓勵隊友的Udonis Haslem，其實都是想告訴隊友，就算被迫到了牆角，但只要有一絲機會，也不可放棄。

“Backs against the wall but we won’t let go of the rope.”

歷史上，先輸兩場再反勝的球隊，在總決賽大有人在，或者湖人迷會認為是癡人說夢，但看到JB的眼神和鬥志，看到他們一次又一次從後力追，自會相信，努力定有回報。熱火今仗在冇得守下被迫以攻代守，其實整體命中率相當出色，50.7%的整體命中率，40.7%的三分和91.2%的罰球，是180 club的水準，奈何籃下和籃板失利太多。以目前人腳，不可能填補得上，至少Bam Adebayo復出，已完全不同講法。

身經百戰的LBJ不可能放鬆，但在熱火極快的節奏下，上半場多次硬上取分，到後段明顯有疲態，他與JB的意志力對決，會是總決賽的關鍵，如果下仗熱火的傷兵回歸，而湖人其他球員仍然打得般荒腔走板，那總決賽，還是剛剛開始吧。

文：仙道彬

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