名家足路｜聰仔信西維爾撼巴塞保不敗 丘仔捧狼隊對富咸開大餐

今周三位星級名家，繼續兵分三路，推介英超、西甲及英冠；西甲周日大戰，由巴塞隆拿主場對西維爾，「西甲專家」鄭兆聰看好西維爾不敗，讓球主客和取「客勝」。

聰仔覺得兩支全勝之師西維爾及巴塞隆拿周日季內首度交鋒，當中前者乘上季奪取歐霸盃的餘勢，加上狀態甚佳，面對進攻依然有不足的巴塞隆拿，要在強強對決中爭勝是有難度，西維爾不敗值得支持。

丘仔同樣推介周日比賽，英超比賽狼隊主場對富咸，兩軍近況均不濟，富咸今季重返英超在限米煮限飯的情況下開季三輪聯賽盡墨，近2場更淨輸3球而回。不過狼隊防守高空轟炸有漏洞，客軍中鋒阿歷山大米祖域取得絕對性的高空優勢，所以今場賽事雙方入球將會較多，「入球大細」的[3.5球]「大」值得考慮。

英冠專家譚拔士的心水在周六，盧頓主場對升班馬韋甘比，主隊今季續由尼敦鍾斯領軍，開季先作客擊敗班士利，再在主場挫打比郡，上仗不敵升班熱門的屈福特，惟要注意是戰況並不是一面倒，勝負分野是臨門一腳，只要該隊主力射手占士高連斯及佐郭奇勒能夠重拾射門鞋，此戰力足取勝。

蘋果星級名家今周推介

譚拔士 星期六34盧頓勝（1.65）

丘建威 星期日35狼隊大[3.5](3.45)

鄭兆聰 星期日78西維爾勝[+1](2.4)

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！