森多利亞周五作客以2:1擊敗費倫天拿，今季在意甲首度報捷，而射入12碼為球隊先拔頭籌的加利亞雷拉則超越了名宿維埃里，成為森多利亞隊史入球第三多的球員。

主場的費倫天拿開賽8分鐘已經有機會領先，但無人看管的基斯甸高亞美接應邦拿雲度拉傳送後射斜。森多利亞戰至上半場尾段有加利亞雷拉博得12碼，這名37歲老將親自操刀射入，助客軍於42分鐘領先1:0。

這記入球，是加利亞雷拉為森多利亞在意甲射入的第86球，令他超超了名宿維埃里，在森多利亞隊史射手榜升上第三位。森多利亞隊史入球最多球員是現任意大利國家隊教練文仙尼，他總共為森多射入了132球，其次是射入了89球的巴錫圖。

今場控球率以65%佔優的費倫天拿，戰至72分鐘杜辛華荷域在禁區內射入而追成平手。不過，華拉里奧華尼在83分鐘笠射破網，森多利亞再度領先。費達歷高基艾沙於補時5分鐘為費倫天拿作最後一擊惟中柱不入，結果森多利亞以2:1勝出，全取3分，開季首戰小勝拖連奴的費倫天拿，連輸兩場後同樣是三戰得3分。

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