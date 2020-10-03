NBA總決賽｜占士AD各得逾30分 媲美2002年湖人孖寶

湖人以124:114擊敗熱火的NBA總決賽第二戰，三分球47投16中、創出NBA總決賽的三分球投球紀錄，而合力轟入了65分的勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis），更成為了自2002年的拜恩（Kobe Bryant）和奧尼爾（Shaquille O’Neal）之後，第一對在NBA總決賽同時取得逾30分進賬的湖人二人組。

湖人今場上半場投出了27記三分球，已經打破了騎士保持（2017年）的NBA總決賽半場紀錄，全場投出47個三分球則再創新猷。

另外，據ESPN的統計，占士和AD今場分別取得33和32分，是自2002年對網隊的總決賽第三戰的拜恩和奧尼爾後，首對在總決賽單場得分同時都達30+的湖人組合。拜恩和奧尼爾當年分別取得36和25分進賬。

湖人在2000至2002年奪得NBA三連冠時，拜恩和奧尼爾共有五次在總決賽同一場比賽合力攻入60分或以上，其中，2000年和2002年各兩次，2001年則有一次。拜因和加素（Pau Gasol）亦曾合力連贏2009及2010年兩屆NBA總冠軍，但從未在總決賽同場合共轟入達60分。

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