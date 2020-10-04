西甲｜皇馬鬧右閘荒 奧迪奧蘇拿 卡華積齊齊因傷難鬥「利」

衞冕的皇家馬德里會在周日聯賽出擊，作客對陣利雲特。不過賽前皇馬卻連續兩日傳出壞消息，就是隊內的兩位右閘球員丹尼爾卡華積與奧迪奧蘇拿齊齊受傷，二人無法在周日一戰上陣，而且現時球隊已經沒有右閘球員，教練施丹可能要改用拿祖費南迪斯或盧卡斯華斯基斯改出任右閘。

本來上季結束後，皇馬迎來兩名右閘球員歸隊，不過隨後皇馬選擇將阿舒拉夫出售予國際米蘭，並且將奧迪奧蘇拿留在球隊。不過周六皇馬就宣佈奧迪奧蘇拿左腳小腿受傷，加上周五皇馬又表示卡華積右膝受傷，預計需要休戰兩個月，令到皇馬現時已經再沒有右閘球員，相信周日一戰施丹需要派遣其他位置的球員出任右閘。

除了兩位右閘球員外，本來隊內已經有卻奧斯、艾達米列達奧以及夏薩特三名傷員。不過有西班牙傳媒報道，卻奧斯以及夏薩特的傷勢比預期輕，二人仍有機會趕上在10月尾舉行的西班牙國家打吡。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！