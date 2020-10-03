NBA總決賽｜千禧新兵希路獲機擔正 創總決賽最年輕出場紀錄

周五NBA總決賽第二回合，熱火在兩名熱火主力積傑錫（Goran Dragic）及中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）因傷缺陣下，改把新秀射手希路 （Tyler Herro）和李安納特（Meyers Leonard）調入正選陣容，結果「千禧」新兵希路以20歲256天的年齡，以先發身份踏上總決賽球場，改寫了NBA總決賽一項紀錄。可惜熱火最後仍以114:124不敵湖人，場數已落後至0:2。

去夏選秀會被熱火以首輪第13順位選中的新秀希路，在季後賽成為熱火板凳強勁的火力來源，這位「奇兵」季後賽場均獲16.3分，但因表現尚未算穩定，此前16場季後賽均是由後備入替。不過今戰因積傑錫和艾迪巴約兩位主力受傷缺陣，他獲教練史普利斯查（Erik Spoelstra）調入正選陣容，結果希路以20歲零256天之齡，成為總決賽史上最年輕的先發球員，舊紀錄是湖人「魔術手」莊遜（Magic Johnson）以20歲又264天保持。此外，希路也是繼勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）的妹夫C里爾（Courtney Lee）自2009年後，首位在總決賽擔任正選的新秀球員。

希路今場打足43分鐘，是熱火繼主力占美畢拿（Jimmy Butler）後全隊上陣時間第二長的球員，但他今場在湖人的嚴密防守下續表現平平，全場12投僅5中，包括三分球3射1中，拿下17分、7籃板和3助攻，但因交出兩次關鍵失誤，球員效率值為-1。

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