丘勝之道：狼隊迎富咸搶分「大」戰

下周日晚英超好波連場，今期專欄想和大家一起分析九點鐘開賽的狼隊對富咸。

狼隊今季開季表現每況愈下，自揭幕戰輕取錫菲聯以來近三場包括聯賽盃的比賽全敗。不勝走勢其中一個最主要的原因是陣內有幾名主力球員於今季接近開季的時候才離隊，嚴重影響了穩定性。右翼衞馬特杜靴迪轉投熱刺、左翼鋒迪亞高祖達前一周才加盟利物浦。雖然球隊立即從巴塞隆拿簽入葡萄牙右閘球員尼爾遜施美度，此子上輪聯賽正選上陣但因仍在適應英超節奏，下半場中後段時間亦被換走。而球隊以3,600萬鎊從波圖重磅收購的18歲葡萄牙年輕小將法比奧施華於上輪聯賽亦有後備登場，但相信他也需要一段時間才能夠融入球隊。

另外狼隊上季表現出色的左翼衞莊尼卡斯度由於韌帶嚴重受傷需要長唞，替補的費蘭度馬卡爾及維拿基都未能交出表現。如果今仗中場主力普丹斯未能趕及傷癒復出的話，就算面對「升班馬」富咸也有機會失分收場。

富咸今季重返英超在限米煮限飯的情況下開季三輪聯賽盡墨，近2場更淨輸3球而回。不過今仗面對陣容還在重整的狼隊絕對有能力在對手身上取得入球，相信大家都知道，入球重任仍是落在「大嚿佬」前鋒阿歷山大米祖域的頭了吧。雖然各支球隊都知道要嚴密看管他，但往往他都能夠接應到隊友的傳中球以頭槌攻門。回看狼隊上輪聯賽對韋斯咸亦有兩個是頭槌失球，預計今場狼隊的「替工」守衞路曼沙斯將會被阿歷山大米祖域取得絕對性的高空優勢，所以今場賽事雙方入球將會較多，「入球大細」的[3.5球]「大」值得考慮。

文：丘建威