武漢肺炎｜利物浦宣佈文尼確診 症狀輕微正自我隔離

利物浦周五宣佈，前鋒沙迪奧文尼確診武漢肺炎，他有輕微症狀，目前正自我隔離。

利物浦在球會官網的聲明中表示︰「沙迪奧文尼被驗出對武漢肺炎病毒呈陽性反應，目前正根據指引自我隔離。周一在以3:1擊敗阿仙奴的比賽中取得入球的這名前鋒球員，出現該病毒的輕微症狀但整體感覺良好。」

紅軍在聲明中續說︰「然而，就像堤亞高艾簡達拿一樣，利物浦足球會將會繼續遵守所有與武漢肺炎相關的協定，而文尼會在要求的一段時間內自我隔離。」三日前，紅軍宣佈9月中才由拜仁慕尼黑加盟的中場堤亞高艾簡達拿感染武漢肺炎。

現年28歲的塞內加爾球星沙迪奧文尼，周一在紅軍以3:1擊敗阿仙奴的英超比賽中射入一球，但球隊周四互射12碼不敵槍手的英格蘭聯賽盃16強，文尼則不在球員名單之列。今季，文尼為利物浦在英超射入了三球，但利物浦周日（4日）在英超作客阿士東維拉，文尼和堤亞高艾簡達拿都將缺陣。

文尼將會缺席塞內加爾作客對摩洛哥以及主場對毛里塔尼的兩場友賽，而國際賽期後，紅軍首場比賽是10月17日作客對愛華頓的英超默西賽德打吡。

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