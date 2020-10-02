NBA總決賽｜Game2湖人穿曼巴戰衣為拜恩而戰 熱火殘陣負隅頑抗

NBA總決賽周二回合，將於香港時間今早進行，在首回合先拔頭籌的湖人，今仗將會穿上黑色的「曼巴戰衣」，撲擊有多名主將受傷的熱火。湖人明星前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）已表明，為免有損已故名宿拜恩（Kobe Bryant）的威名，今仗絕對不容有失。（ViuTV 99台今日9:00am直播）

NBA早前公佈，湖人將會在總決賽Game 2與Game 7（如有需要），穿上紀念拜恩的黑色曼巴戰衣上陣。紫金兵團在今屆季後賽，三度穿上曼巴戰衣均能奏捷，安東尼戴維斯解釋指，這套球衣能令他們有更好表現。「當我們穿上曼巴戰衣，我們就會更加拚命，因為我們不能穿曾它輸球。我們不是狂妄自大，但如果穿着這件球衣落敗，就像會令拜恩失望似的，我們希望令他感到自豪。」AD說。

湖人對上一次殺入NBA總決賽，正是拜恩在10年領軍捧盃，紫金兵團正希望AD與勒邦占士（LeBron James），能夠攜手協助球會重振雄風。對於跟安東尼戴維斯合作首季便成功稱霸西岸，LBJ就認為是因為他與AD相是全心全意爭勝，完全沒有妒忌對方。「我們不會妒忌大家，我認為這是最好的事情。在職業體壇，不時會有兩強聯手的情況。他們以往一直是所屬隊伍的首領，而在商討如何合作變得更強大的同時，亦會不知不覺中產生互相妒忌的情緒，但我們正好完全相反。」勒邦占士說。

湖人去年夏天不惜以恩格林（Brandon Ingram）與朗素波爾（Lonzo Ball）等潛力新星，從塘鵝換來明星前鋒安東尼戴維斯，與「大帝」攜手爭冠。占士早在AD來投時，就已表明對方將會是湖人的進攻核心，而自己將會負起更多的組織責任，而LBJ在今季常規賽，的確錄得職業生涯新高的場均10.2次助攻，更首度榮膺NBA助攻王。「我們知道自己是誰，也知道自己的目標。無論在球場內外，我們都希望對方每一天也能做到最好。我們就是不會妒忌對方。我認為這也是出於尊重，他的潛力確是無限。」LBJ續道。

湖人只需再贏三場，就可以贏得隊史上第17個總冠軍，追平塞爾特人的紀錄，對他們更有利的是，在首回合受傷的熱火主將積傑錫（Goran Dragic）與艾迪巴約（Bam Adebayo），均可能會缺席次回合賽事，但扭傷左踝的占美畢拿（Jimmy Butler）則應該可以上陣。

對於在今屆季後賽場均得17.8分及10.9個籃板球的艾迪巴約，以及場均有19.9分的積傑錫很有可能缺陣，占美畢拿表明不會就此投降。「當你說到逆境，我們正是在逆境中茁壯成長的。我們相信自己有力勝出，不能坐以待斃。如今進入第二回合，面對所有逆境，已是背水一戰，我們一定要贏。」

畢拿又強調，要特別為老將積傑錫而戰。「積傑錫十分看重比賽，看重隊友，亦十分渴求勝利，看到他陷於目前的困境，實在十分難受。我可以盡我所能開解他，但單從聲音就可聽到，他因為自覺辜負了我們而感到痛苦，但其實他沒有辜負我們。我希望他知道，是他帶領我們打入總決賽的，我們現在的責任就是報答他。」

NBA總決賽秩序

G1：湖人116:98 熱火

G2：湖人vs熱火（03/10 9:00am）

G3：熱火vs湖人（05/10 7:30am）

G4：熱火vs湖人（07/10 9:00am）

*G5：湖人vs熱火（10/10 9:00am）

*G6：熱火vs湖人（03/10 7:30am）

*G7：湖人vs熱火（03/10 9:00am）

時間為香港時間

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註：＊為如有需要

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