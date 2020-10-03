NBA總決賽｜G2缺陣遭湖人打爆內線 艾迪巴約G3有望復出

熱火目前在NBA總決賽場數落後湖人0:2，因為於首回合拉傷頸部，被迫錯過次回合賽事的艾迪巴約（Bam Adebayo）表示，已準備好在香港時間周一上午進行的Game 3復出，全力協助球隊收復失地。

「是的，我相信自己將會在出賽陣容之中，我感到傷勢已有好轉，應該可以上陣。」艾迪巴約在熱火於第二回合以114:124不敵湖人後說。

艾迪巴約在首回合只上陣21分鐘，便因傷退下火線，全場僅得8分及4個籃板球，而在這位防守大將缺陣下，熱火內線在次回合慘遭湖人蹂躪，讓對方搶下16個進攻籃板球，並藉第二次機會攻入21分。湖人前鋒安東尼戴維斯亦橫行無忌，全場取得32分及14個籃板球，包括8個進攻籃板。

「我們必須拚盡全力，由跳球一刻奮戰到底，我有信心我們可以扭轉劣勢。」艾迪巴約續道。「我們已努力了一整年，但仍繼續奮鬥下去。」

艾迪巴約在今屆季後賽平均每場有17.8分、10.9個籃板球及4.6次助攻，假如他能在第三回合復出，熱火的整體實力勢必得到大幅提升。不過，因為左腳足底筋膜撕裂，同樣錯過了Game 2的控球後衞積傑錫（Goran Dragic），暫時仍未知道能否在下仗上陣。

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