武漢肺炎｜伊巴隔離緊照操FIT自己：我係無法馴服嘅

AC米蘭前鋒伊巴謙莫域早前確診感染武漢肺炎，目前在家中接受14日的隔離治療。不過，這位瑞典神鋒亦無偷懶，在家中跑步保持狀態，一向口出狂言的他更在社交媒體表示自己是無法馴服的野獸，繼續霸氣十足。

伊巴周五在社交媒體發佈影片，片中的他正在家中的跑步機上跑步，赤裸上身的他身型都沒有走樣，他更霸氣寫著：「這隻動物是無法馴服的。」

伊巴在上周四迪確診武漢肺炎，當時他表示自己沒有任何病徵，但就需要家居隔離14天，他已經錯過了球隊的三場賽事，假如伊巴隔離期後，可以在連續兩次檢測錄得陰性就可以歸隊，38歲的他有望在10月17日對國際米蘭的打吡戰復出。

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