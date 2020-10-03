法甲｜杜曹不滿PSG引援不力 李安納度炮轟：想留低就要守規矩！

周五法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）在主場，憑着尼馬的梅開二度，以6:1大勝昂熱，球隊取得四連勝。不過教練杜曹在賽後就暗示高層今夏引援不力，在失去多名球員的情況下亦未有為球隊進行補強，不過這一番說話令到PSG體育總監李安納度相當不滿。

杜曹在周五的賽後直言，球隊多線作戰的情況下，加上今季有堤亞高施華、卡雲尼以及梅尼亞等人離隊，不過球隊依然未有在轉會市場上簽入球員，同時提到自己已經將意見向高層反映。不過這做法引來李安納度不滿意，並且對杜曹作出回應：「我不喜歡這說法，如果有人在球隊感到不高興，這很簡單，我們可以談論一下。不過如果你想要留隊的話，就必須要遵重體育政策以及內部的規則。」

另外據法國傳媒報道，雖然李安納度對於杜曹公開批評球隊引援不力，但現時球會無意解僱這位上季帶領球隊闖入歐聯決賽的德國主帥，不過恐怕杜曹與球隊明年夏天的合約到期後，將會難獲得續約。

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