十大傑青｜體壇逾廿人曾獲獎 陳浩源去年當選即聯署促政府回應訴求

歐鎧淳膺今屆十大傑青，她成為繼蔡曉慧和方力申後，第三位得獎的游泳運動員。此獎項自1970年創辦起，先後有多位運動員當選，壁球員黎佑泉於1976年獲選，成體壇第一人，至於去年輪椅羽毛球運動員陳浩源得獎後，即與其他當選人聯署要求警方保持克制，促請當局成立獨立調查委員會解決紛爭。

十大傑青旨在表揚有卓越表現和貢獻社會的青年，獎項創辦50載，共有超過20名運動員得獎，先有香港壁球聯賽首位華人冠軍黎佑泉76年獲獎，翌年港足名宿郭家明榜上有名，雖然80年代未有運動員獲獎，及至90年代香港體壇漸有佳績，羽毛球員陳念慈及「風之后」李麗珊分別於95及96年當選，其後如「神奇小子」蘇樺偉、李慧詩、黃金寶、「乒乓孖寶」李靜及高禮澤等同被嘉許，去年則有輪椅羽毛球運動員陳浩源成體壇代表，值得一提的是，陳浩源去年得獎之時社會深陷抗暴之戰，他與另外五位傑青聯署呼籲政府回應社會多數人的訴求，盡快成立獨立調查委員會，以和平理性解決社會爭議。

近十年當選傑青的運動員

年份 運動員（項目）

2010 李靜、高禮澤（乒乓球）

2014 蔡曉慧（游泳）、方力申（游泳、演藝）、黎志偉（攀石）

2015 梁國成（籃球）

2016 胡兆康（保齡球）

2017 耿曉靈（武術）、郭灝霆（單車）

2018 李慧詩（單車）、吳俊霆（攀山）

2019 陳浩源（輪椅羽毛球）

2020 歐鎧淳（游泳）

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