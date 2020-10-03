日職｜兩後備建奇功 前鋒3:1力挫櫻花榜首領放14分

周六日職上演一場榜首大戰，賽前已經在積分榜遙遙領先的川崎前鋒，作客對陣排第2名的大阪櫻花。最終前鋒靠着櫻花守將瀬古步夢自擺烏龍，加上兩位在下半場換入的李安度達美奧及三笘薰各建一功，以3:1擊敗櫻花取得聯賽8連勝，現時前鋒已經在積分榜領放14分。

此役前鋒繼續派出小林悠與家長昭博領銜鋒線，並且甫開賽獲得不少機會，不過入球要直至37分鐘才出現，櫻花後衞瀬古步夢禁區內面對對方傳中球，想解圍時不慎將球踢入自家龍門，令前鋒上半場靠着這個烏龍球領先1:0。

換邊後櫻花開始取回不少射門，62分鐘終於靠奧野博亮在禁區內接應傳中頂入，為櫻花追成1:1平手。只不過隨後前鋒開始作出多次換人調動，82分鐘換入李安度達美奧後隨即收到奇效，這位31歲前鋒換入不足1分鐘，就在門前補射取得入球，助前鋒再度取得領先。84分鐘前鋒在櫻花禁區內組織攻勢，另一位後備入替的三笘薰接應隊友山根視來橫傳後快腳射入，為前鋒奠定3:1的勝局，而前鋒在賽後就以21戰得56分穩坐榜首。

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