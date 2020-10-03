周六英超焦點一戰非「升班馬」列斯聯主場迎戰億萬大軍曼城莫屬，事關列斯聯在比爾沙帶領下，季初大打進攻足球令球迷留下深刻印象。對手曼城受傷患困擾，加上從上仗鬥李斯特城的表現看來防線問題多多，作客擅攻的列斯聯絕不易踢，藍月讓球半/兩球實在太多，寧取下盤。

文：亨少

列斯聯今季首戰作客衞冕的利物浦，最終雖以3:4落敗，但已令球迷極為驚喜。其後一戰繼續大開大合，與富咸大演入球騷，以4:3擊敗對手取得升班以來首場勝利。上輪作客擅守的錫菲聯，雖然未如前兩仗般入球停不了，但不論攻門次數及控球率都在對手之上，最終靠前鋒班福特一箭定江山再取三分。

前鋒班福特腳風順

今仗面對勁旅曼城，可以預期列斯聯會使出面對利物浦時的前場壓迫戰術，盡量令曼城的中後場出現失誤。今仗雖然有老將柏保路靴南迪斯續養傷，另外翼鋒積夏里遜為曼城借將關係未能上陣，不過前鋒班福特狀態勇銳，開季三戰皆有「士哥」。另外，右翼的希達哥斯達季初表現同樣出色，足以支撐列斯聯的進攻。以球隊吸取鬥利物浦落敗的經驗，料今仗會踢得更為謹慎，望在主場爆冷偷雞。

戴亞斯難趕及上陣

對手曼城上輪主場迎戰李斯特城，令人意外地以2:5落敗，亦為主帥哥迪奧拿執教生涯首次在單場比賽失五球。曼城近期飽受傷兵問題困擾，前鋒阿古路及加比爾捷西斯仍然養傷，上仗無兵可用之下甚至連年僅17歲的李安戴納亦被迫派上場，今仗雖有貝拿度施華復出，但人腳依然極為不整，實力有一定折扣。

從對李斯特城表現看來，曼城防線漏洞多多，新加盟的尼敦阿基與隊友間的默契仍有待磨合，另一位新兵葡萄牙中堅魯賓戴亞斯未必能趕及上陣，今仗面對擅攻的列斯聯，有機會再出現不少失球。同時間，上仗賽後哥帥承認球隊在進攻上亦有問題，比賽中面對對手的死守難以創造具威脅機會，今仗同樣問題或會繼續困擾藍月，攻不銳守不穩之下，將是列斯聯偷雞的最好時機，藍月讓球半/兩球實在太誇張，下盤更為可取。