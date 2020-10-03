NBA總決賽｜升季後賽史上助攻榜第6位 朗度：係團隊榮譽

勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）周五在NBA總決賽第二回合，合力攻入65分，帶領湖人以124:114擊敗熱火，場數領先2:0，爭標形勢大好，但以朗度（Rajon Rondo）為首的一眾後備球員，今仗其實亦有極大功勞。

朗度、卡路素（Alex Caruso）、古斯馬（Kyle Kuzma）與馬基夫莫里士（Markieff Morris）四名後備球員，今仗合共為湖人貢獻了39分、13個籃板球及15次助攻，當中單是朗度就錄得9射5中，包括在三分線外4投3中，全場有16分、10次助攻及4個籃板球。

「我們只是希望能在後備席上場後交出好表現，我們在整個季後賽也樣想，要為正選球員帶來一點幫助，讓他們有時休息一下。我要好好保護皮球，並為隊友創造理想的出手機會。」朗度說。「在防守方面，我們要做的就是截停對手。」

連同今仗的10次助攻，朗度歷來在季後賽的助攻數字，已達到1,067次，成功超越布特（Larry Bird、1,062次）與尼殊（Steve Nash、1,061次），升上NBA季後賽史上助攻榜第6位。

「我在今屆季後賽成功超越了拜恩（Kobe Bryant）、尼殊與布特，我以往根本沒想過自己會有這種機會。」朗度說。「我真的很幸運，能夠一直長時間打球，隊友亦能將我的傳球轉化成入球。雖說助攻是個人數據，但說到底仍要與隊友合作，所以這是一項團隊榮譽。」

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