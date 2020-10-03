英超｜熱刺簽入前鋒 借用雲尼斯奧斯至季尾

熱刺終於成功簽入一名新前鋒，以300萬歐元（約2,700萬港元）由賓菲加借用卡路士雲尼斯奧斯至季尾，並可以選擇在季後以4,500萬歐元將他買斷。

熱刺領隊摩連奴一直希望可在盧卡斯莫拉、貝雲積、孫興民及哈利卡尼之外再簽入一名前鋒。由於洛蘭迪已於去年9月離隊，上季在卡尼和孫興民分別圶1月和2月受傷時，熱刺出現了前鋒短缺的問題。今季在熱刺會穿着45號球衣作賽的卡路士雲尼斯奧斯表示︰「我來加入這個大家庭，是要分享你們的喜悅以及把獎盃帶回來。」

28歲的巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯，上季為賓菲加在葡超上陣32場射入18球，與賓菲加隊友碧斯及里奧艾維的達利美並列神射手。雲尼斯奧斯上季各項賽事上陣46場，取得24個入球及助攻13次。

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