法甲戰報｜尼馬今季開齋兼起孖 PSG大炒昂熱6:1

周五上演的法甲獨腳戲，主場的巴黎聖日耳門（PSG）憑今季終於開齋的尼馬梅開二度，以6:1大炒昂熱，取得四連勝，暫時升上聯賽榜第二位。

由於武漢肺炎個案上升，當局限制聚集，今場比賽入場觀眾上限僅為1,000人。開賽7分鐘，入場球迷便看到了由羅馬借用的費奧倫斯射入靚波，他在對方球員頭槌解圍後，於禁區控球後窩利破網，射入在PSG的第一球，助球隊領先1:0。36分鐘，基利安麥巴比於左路殺入禁區底線回傳，接應的尼馬射入今季第一球，PSG半場領先昂熱2:0。

換邊後僅2分鐘，尼馬在禁區內再建一功，PSG領前至3:0。昂熱在52分鐘由伊斯美查奧爾頭槌頂入而追成1:3，但5分鐘後，達斯拿便接應米素爾巴卡傳送後於禁區內破網，PSG將領先比數擴大至4:1。71分鐘，尼馬交出助攻，伊祖沙古爾遠射得手，PSG領先至5:1。麥巴比於84分鐘接應沙拉比亞地波傳送在禁區內輕鬆射入埋齋，PSG終以6:1大勝一場。

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