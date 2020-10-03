NBA｜雲妮莎攜女與Melo太太沙灘玩樂 不玩籃球大玩欖球

NBA總決賽第二戰進行得如火如荼，往日總決賽必定出現在觀眾席支持丈夫拜恩（Kobe Bryant）的雲妮莎（Vanessa Bryant），現正努力重新生活忘記傷痛。日前她帶同女兒們，與拓荒者球星安東尼（Carmelo Anthony）的太太「La La」Alani Nicole Anthony舉家到沙灘玩樂，不過她們玩的不是丈夫熟悉的籃球，而是欖球！

現年38歲的雲妮莎，自年初因空難意外失去拜恩和二女兒吉安娜（Gianna Bryant）後，一直努力與餘下的三位女兒重新生活，可幸是她獲得不少好友陪伴，讓日子過得快樂一點。日前她便在社交媒體貼出，跟Melo太太Lala及美國女星Ciara Princess Wilson的家庭在沙灘玩樂的相片。據指今次是Lala特意邀請拜恩家庭出外度假，眾人在棕櫚樹下跟陽光玩遊戲，似乎玩得相當開心。雲妮莎的女兒們還跟Ciara的兒子及安東尼的兒子，互相組隊齊玩美式足球，兼來一場比賽。

一班女士們去玩當然要盡情「打卡」，無論她們在室外泳池玩水，還是到沙灘曬太陽，都拍下一大堆漂亮的相片；雲妮莎也在個人IG貼出親吻小女兒Capri的相片，看來心情相當不錯。女星Ciara更已經在社交媒體約定兩位NBA WAGS下一次約會。

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