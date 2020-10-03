英超｜普列錫復出薛耶治未踢得 林伯：後防繼續有變動

周六英超早場，車路士將會在主場迎來水晶宮的挑戰。車路士領隊林柏特出席賽前發佈會時確認，上季季尾在英足盃受傷的基斯甸普列錫，已經傷癒復出，今仗會先列後備席，不過另一名傷兵薛耶治仍需一段時間才復出。而林伯亦談到今季球隊防守繼續不穩的問題，這位藍軍主帥表示會繼續使用不同的後防組合。

上季協助在各項賽事攻入11球及10次助攻的普列錫，在季尾英足盃決賽中受傷，至今仍未復出，而新加盟的薛耶治就在季前熱身賽受傷。林伯賽前表示二人狀況良好：「普列錫將會參加周六的比賽，不過他不會正選上陣。薛耶治距離復出越來越近了，不過仍未趕得上今仗上陣。」

車路士暫時在聯賽3戰僅得1勝，戰績不佳的主因為後防表現不佳，暫時3仗仍未保持清白之身。有外國傳媒報道，林伯帶領車路士出戰41場英超比賽當中，已經排出過20套後防組合，對此林伯表示：「大多數領隊告訴你們可以找到穩定的兩名中堅拍檔，但這很難，上季我們在防線作出不少輪換，今年亦會如此。」

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