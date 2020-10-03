英超●不斷更新｜曼城新援魯賓戴亞斯正選上陣 列斯聯排出三中堅應戰

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陣容短評：列斯聯今場排出三中堅陣式迎戰曼城，由於積夏里遜無法上陣的關係，比爾沙改派阿里奧斯基取代其正選位置；至於曼城方面，就有新加盟的魯賓戴亞斯正選上陣，與拿樸迪、基爾獲加及班捷文文迪組成四人防線，史達寧就繼續出任正前鋒。

列斯聯正選陣容（3-1-4-2）

門將：梅斯利亞

後衞：艾寧、羅賓高治、李安谷巴

中場：希達哥斯達、基列治、加雲菲臘斯、史超活達拉斯、阿里奧斯基

前鋒：班福特、泰拿羅拔斯

曼城正選陣容（4-1-4-1）

門將：艾達臣摩拉斯

後衞：基爾獲加、魯賓戴亞斯、拿樸迪、班捷文文迪

中場：馬列斯、奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪、菲爾科頓、費倫托利斯

前鋒：史達寧

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周六英超焦點一戰，「升班馬」列斯聯主場迎戰億萬大軍曼城，今季列斯聯在比爾沙帶領下，季初大打進攻足球令球迷留下深刻印象。對手曼城受傷患困擾，加上從上仗鬥李斯特城的表現看來防線問題多多，作客擅攻的列斯聯絕不易踢。另外列斯聯領隊比爾沙和曼城領隊哥迪奧拿兩人之間的關係可謂亦師亦友，雖然哥帥在教練層面的成就上早已超越比爾沙，但對這位「老師」的敬重之心多年來從未改變，因此此役師徒大戰相當值得期待。

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