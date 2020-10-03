英超｜由西甲鬥到英超 哥迪奧拿比爾沙亦師亦友

列斯聯領隊比爾沙和曼城領隊哥迪奧拿兩人之間的關係可謂亦師亦友，哥帥在執教生涯初期已經認識這位阿根廷教頭，雙方過去亦曾在西甲交手。雖然哥迪奧拿在教練層面的成就上早已超越比爾沙，但對這位「老師」的敬重之心多年來從未改變。

哥帥之所以認識比爾沙，全靠阿根廷一代前鋒巴迪斯圖達穿針引線。當年球員生涯踏入尾聲的哥迪奧拿效力意甲羅馬時，隊友巴迪斯圖達曾經跟他講過，假如他有意成為一位教練的話，就一定要認識比爾沙。直至哥迪奧拿在掛靴前最後一季效力墨西哥球隊多拿度斯時，他終於有機會遠赴阿根廷與比爾沙首次會面。

2人之後再次碰面已經是大約7年之後的11/12球季，當時哥迪奧拿執教巴塞隆拿，而比爾沙亦到了西班牙執教畢爾包。哥迪奧拿曾經透露，該季有一次比賽與比爾沙交手後，比爾沙賽後更送上他自己對巴塞的研究報告，內容非常透徹和詳細，令哥帥十分吃驚，他更直言比爾沙比自己更了解巴塞。

雖然哥迪奧拿執教巴塞時贏盡冠軍，不過即使他之後前往德甲拜仁慕尼黑執教時，仍希望從比爾沙身上學習教練之道。曾經與哥帥在拜仁共事的西班牙中場查維馬天尼斯就曾經透露，哥帥不時會詢問他效力畢爾包時，比爾沙是如何訓練球隊。今次兩人在英超重遇，哥帥賽前亦坦言，比爾沙對他的教導，比起自己教練生涯所贏得的冠軍更為重要。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！