NBA總決賽｜生涯首出戰總決賽表現完美 AD打造紀錄之夜

湖人的總決賽陣容星光熠熠，勒邦占士（LeBron James）、朗度（Rajon Rondo）和懷特侯活（Dwight Howard）等人都是身經百戰的老將，但季前才來投的安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），其實是生涯第一次踏上總決賽舞台，結果他出戰首兩場的總決賽表現完美，連續兩場獲得30分+，打破不少NBA紀錄。

現年27歲的AD生涯首七季均在塘鵝度過，此前他每季都要為季後賽席位打生打死，然而季前來到湖人的他，在占士身旁成長變成一位超級球星，無論技術、球商和心理狀態，均比以往成熟不少，整個季後賽場均獲得29.3分和9.6籃板，協助球隊打入總決賽，也是他生涯首次出戰總決賽。上場才獲34分、9籃板，AD今場再交出「超級雙雙」32分和14籃板的表現，成為NBA史上繼米高佐敦（Michael Jordan）、杜蘭特（Kevin Durant）等人後，第五位能在生涯首兩場總決賽取得30分+的球員；他也是繼拜恩（Kobe Bryant）後，湖人隊史上首位球員做到總決賽連續兩場獲30分+。AD在G1和G2也於打完首三節後，得分便累積超過30分，對上一位湖人球員連續兩場總決賽做到這個成就的，是「巨無霸」奧尼爾（Shaquille O’Neal）。

除了占士大讚AD表現，湖人教練禾高（Frank Vogel）也讚揚他是一隻「獨角獸」：「他的思路就是想贏得總冠軍，當他在高水平的賽事，特別打得有幹勁的，每當他踏進球場，你就可以看得到。明顯地，他是防守上是一隻獨角獸，我個人認為，他更加是最佳防守球員，他的投籃選擇和命中率，很多方面都能帶來傷害，是位非常特別的球員。」

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