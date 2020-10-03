法國網球公開賽｜不敵世界排名186位球手 巴利天尼第3圈出局

來自意大利的男單七號種籽巴利天尼，周六在法國網球公開賽第三圈，爆冷以直落三盤不敵由外圍賽打起的德國球手阿特馬尼亞，無緣晉級16強。

首次參加法網的阿特馬尼亞，在次圈已成功淘汰30號種子史卓夫，這位22歲球手周六再有令人刮目相看的表現，多次憑着悅目的反手抽擊得分，最終只花了2小時15分鐘，便以6:2、7:6（7:5）、6:4勇挫全場犯下42次無壓力失誤的巴利天尼，晉級16強。

世界排名第186位的阿特馬尼亞，將會與17號種籽巴斯達爭奪8強席位。巴斯達同日在一場西班牙打吡戰，以6:4、6:3、5:7、6:4淘汰10號種籽阿古特。

女單方面，被列為四號種籽的美國球手姬蓮，輕鬆以6:2、6:0擊敗羅馬尼亞的芭拉，晉級16強。

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