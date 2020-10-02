聰心直說：西維爾當弗[+1]食「塞」

【名家足路】西甲兩支全勝之師西維爾及巴塞隆拿明晚作季內首度交鋒，當中前者乘上季奪取歐霸盃的餘勢，加上狀態甚佳，面對進攻依然有不足的巴塞隆拿，「讓球主客和」[+1]值得支持。

經過周中賽期後，目前有4隊有7分，基達菲以較佳的得失球領先華倫西亞、皇家馬德里及維拉利爾，緊隨這幾隊是明日對決的巴塞隆拿及西維爾，雙方均是2戰2勝居第5及6位。

值得留意是經過四輪賽事，沒有全敗球隊，侯爾斯卡、卡迪斯及艾爾切三隊「升班馬」在季初展示出相當不俗的競爭力，當中卡迪斯周中作客擊敗畢爾包，全場踢來不落下風，在季初已處於相當好狀態，至於侯爾斯卡雖未開勝門，但陣上展示出相當強的防守力。

西維爾上季以西甲第四名完成賽季之餘，也重奪歐霸盃，球隊本身陣容已經相當不俗，教練盧比迪古今季進一步增兵，簽入洛迪古斯阿尼斯、拿傑迪錫及卡路士費南迪斯等中前場球員，令球隊有更足夠兵力應付西甲及歐聯。其實西維爾上季奪取歐霸盃已再三展示其實力，今季初在歐超盃有能力打和拜仁慕尼黑，縱最終射12碼落敗，但表現相當出色，目前球員信心及士氣正處於相當好的水平，周四晚險勝利雲特作出部份輪換，以留力戰巴塞，不過，盧比迪古因兩黃被逐，此戰未能在後備席領軍。

至於巴塞在風雨中展開球季，但戰績較預期好，周中雨中大勝切爾達，看來球員在新任教練朗奴高文帶領下，季前備戰不俗，球員狀態來得早，整體性強，陣上也展示很好的決心，似乎球隊未受美斯與球會交惡影響表現，只是球隊前線始終缺少中鋒，要在強強對決中爭勝是有難度。

今季有不少主力離隊的華倫西亞開季表現及戰績較預期理想，周中作客挫皇蘇，不過，今日尾場迎貝迪斯將進一步受考驗。貝迪斯連敗後不容有失，教練比歷連尼賽後重整球隊，力求反彈。

文：鄭兆聰