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周末專題｜五大目標全數落空 曼聯今夏轉會策略遇阻滯

56分鐘前

今個夏天只簽入荷蘭中場雲迪碧克的曼聯，一直亦有很多傳媒報道有不少的轉會目標，不過一概只聞樓梯響，最終加盟的只有雲迪碧克一人。雖然上季紅魔在最後一刻成功闖入聯賽前三，不過球隊與利物浦和曼城之間仍有一段差距，可惜今季球會在引援方面不力，令到球隊今季的前景不被看好。

其實今個夏天，曼聯一直有傳出簽入不少大牌球星，分別有查頓辛祖、占士麥迪臣、艾簡達拿、加里夫巴利以及利古朗也與紅魔傳過轉會新聞。可惜最終的結果球迷有目共睹，巴利與利古朗齊齊去了紅魔競爭對手熱刺，艾簡達拿一心加盟利物浦，查頓辛祖因為要價太高而留在多蒙特，就連占士麥迪臣也與李斯特城續約留隊。5大目標齊齊請曼聯「食檸檬」，紅魔的轉會目標認真失策。

作為上季的英超冠軍，利物浦今夏分別簽入堤亞高艾簡達拿與迪亞高祖達；曼城亦收購了中堅魯賓戴亞斯、尼敦阿基和翼鋒費倫托利斯，相比起排第3的曼聯只成功羅致雲迪碧克。雖然曼聯一直希望可以簽入大牌球星，不過此前一直有傳加盟的五大目標，最終一個也未有加盟球隊，紅魔名宿高爾就表示球隊的成績令其他球員拒絕加盟：「當初紅魔統計球壇時，所有好球員都想加盟，因為他們覺得有機會去贏得獎盃。要說服一位處於巔峯的球員加盟可能需要兩至三年的時間，所以領隊需要成為一位好的推銷員。」

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