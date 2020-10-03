英超｜紅軍小將比維斯達轉投錫菲聯 設三年回購期限

據BBC報道，錫菲聯以破球會轉會費紀錄以2,350萬鎊（約2.3億港元）收購利物浦的20歲小將利安比維斯達，但紅軍在合約中設下三年為限的回購條款。

20歲的利安比維斯達曾贏得世少盃金靴，去季外借到英冠史雲斯吸收經驗，為球隊聯賽上陣20場攻入10球。今季回歸紅軍，曾在熱身賽建功，原以為可獲得更多上陣機會，但其後除了社區盾後備登場後，就未有再為球隊上陣過。加上球隊前場隊內競爭太大，有「埃及文明」三子外，更有新兵迪亞高祖達，令他亦難有出頭。

早前已有傳多間球會如水晶宮、錫菲聯等都希望收購這位明日之星，最終錫菲聯以2,350萬鎊轉投錫菲聯，但紅軍亦在合約中設下三年的回購條約，此外，未來錫菲聯出售此子，紅軍亦可以得到當中15%的分成。錫菲聯領隊韋達表示：「比維斯達一直是我們的頭號目標，很高興他能夠來到這裏。」

比維斯達在社交媒體亦向紅軍發文道別：「在紅軍多年的學習和成長，終於來到我踏上新篇章的時候。感謝大家不論在美好和艱難下，對我的信任和支持。」他續指：「我對我所有的隊友深表愛意，是他們讓我每天變得更好。我會帶著我所學到的和回憶離開，最重要的是，我比我初來時已經變得更好。YNWA」

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