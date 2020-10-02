NBA總決賽｜LBJ大讚AD來投有價值 湖人披黑曼巴球衣四戰全勝

周五NBA總決賽第二戰，湖人憑着「大帝」勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）合轟65分，以頭帶到尾的姿態以124:114擊敗熱火。對於「紫金兵團」季前傾家蕩產買入AD，占士賽後就明言這個交易是非常值得，兼且大讚這位26歲前鋒表現很出色。他亦表示，能夠穿上拜恩（Kobe Bryant）的「黑曼巴」球衣，代表這位傳奇球星出戰，意義非常重大。

湖人在這場總決賽戲碼上，單論牌面已經勝過年輕且經驗不多的熱火，對手今戰更有艾迪巴約（Bam Adebayo）及積傑錫（Goran Dragic）兩位主力因傷缺陣，讓湖人的勝算進一步提高。可是，紫金兵團雖然幾乎全場領先，但第四節一度被熱火追近比分，險被逆轉。對於熱火頑強的意志，占士賽後也讚揚：「我們明白熱火是支很好的球隊，他們進攻時令我們很難做，我很期待重看球賽，看看甚麼方面可以做得更好。」

記者也提及，韋迪（Dwyane Wade）稱AD是歷來最適合占士的隊友，球壇更把他倆的組合媲美拜恩和奧尼爾（Shaquille O’Neal），LBJ亦大讚對方的來投是有價值的：「很榮幸我們能與兩位傳奇球星相提並論。那是對AD的讚賞，他是大賽球員，明白自己的處境，明白我們多需要他而挺身而出，不用說很多，我們知道他十分有決心，在場上不只做他個人需要做的，更重要是幫助到球隊。」湖人去年夏天不惜以恩格林（Brandon Ingram）與朗素波爾（Lonzo Ball）等潛力新星，從塘鵝換來AD這位明星前鋒。今戰他們同轟65分，成為自2002年總決賽拜恩和與奧尼爾在鬥網隊G3後，湖人隊史上首個能在總決賽單場拿下30分+的組合。

紫金軍團今戰是在總決賽首度披上拜恩的「黑曼巴」球衣出戰，拜恩設計的這件球衣猶如令湖人得到加乘，連計今戰，他們穿上這件球衣比賽的戰績為四戰全勝。如兩隊有機會打至Game 7，湖人將繼續披上這件黑黃經典球衣出場。LBJ也回應，能代表拜恩出戰是別具意義的：「代表一位意義重大的人出戰，永遠都是這麼特別的。我們在效力的（湖人），是一間偉大的球會，我們深深明白。我們一直在想着拜恩家庭，希望我們能讓他們感到驕傲。」

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