【一燈決】一哥：列斯聯醒神藍月後防有難

【對決場次︰列斯聯vs曼城】上個月靠住最後一日中咗條3串4，成功壓過其他咁多位名家做咗9月份擂台盟主，所以今個月將會同「燈神」筋肉人一齊出現喺《一燈決》入邊，我哋就揀咗列斯聯鬥曼城嚟做第一場嘅對決，而我嘅心水就當然係由比爾沙帶領嘅列斯聯啦！

作為今季嘅「升班馬」，列斯聯其實喺開季之前已經令到好多球迷期待。點知事隔16年返上英超，第一場就要作客利物浦，本來以為都凍過水㗎喇，點知對攻嘅情況下都可以喺晏菲路同紅軍踢成3:4，仲要失嘅其中兩球係12碼，都算係對得住球迷。而且之後2場對住富咸同錫菲聯都成功拎晒3分，全隊踢得越嚟越有信心。最值得注意嘅係佢哋位射手班福特，三場聯賽都有波入，今場對住曼城嗰條漏水防線，要入波照計真係易過借火。

至於曼城，季前佢哋目標都一定係要喺利物浦手上搶番個聯賽冠軍，不過上輪李斯特城真係一巴打醒咗哥迪奧拿。雖然球會即時簽咗魯賓戴亞斯補強防線，但新人嚟到始終要時間夾吓隊波，短期內相信曼城條後防都唔會有大改變。

另外，藍月家陣嘅傷病問題好嚴重，阿古路同加比爾捷西斯今場就一定踢唔到，周中哥迪奧拿就用咗史達寧踢前鋒，不過呢種奇招用1、2次就話得，加上史達寧唔太慣踢9號位，對藍月嘅進攻能力有一定影響，而且今場佢哋仲要讓到球半/兩球，感覺下盤比較抵撐！

文：王杰

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。