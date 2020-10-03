英超｜李城防線再添兵 3.6億簽19歲法國中堅

周五李斯特城宣佈，正式從法國聖伊天簽下19歲的法國中堅韋斯利科芬拿，雙方簽約五年，轉會費為3,500萬歐元，另外加500萬歐元浮動轉會費，他將會穿上李城的3號球衣。

19歲的韋斯利科芬拿為法國U21成員，上季法甲上陣14場攻入1球，加上1米9的身高，表現令人期待。今季李城已經從阿特蘭大簽下右閘卡斯泰尼，有指領隊羅渣士一直希望再簽一名中堅，而科芬拿令是他的首選，羅渣士表示：「他對於我們是一個很好的收購，雖然他經驗尚淺，但當你看他比賽就會以為他是征戰多年的球員，他速度高，製空能力亦不錯。」

而科芬拿加盟後表示：「我很開心來到這裏，我從李城奪冠那年開始看這支球隊，他們已經是英超前列。我知道我在這裏可以跟領隊和隊友學到很多，這亦是我加盟李城的原因之一。」

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