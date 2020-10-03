英超｜林柏唔排除三人外借離隊 奧杜爾再同拜仁扯上關係

今夏轉會動作多多的車路士，共有7名新兵加盟，更多球隊出現人滿之患。早前球隊已經把英格蘭中場巴克里外借多阿士東維拉，領隊林柏特更表示，不排除赫臣奧杜爾、湯姆利和羅夫度斯卓克會在今個轉會窗外借離隊。

當林柏特再記者會被問道三位球員的去留問題時，他表示：「我會為三位球員作出考慮，為球員和球會作出最好的選擇，但目前未能給大家一個確實的答案。我和他們關係都很好，未來數天將會與他們坐下來逐一討論。不過，當轉會窗關閉，我會使用球隊中全有的球員，畢竟是個漫長的賽季，有非常多的比賽。」

去季拜仁慕尼黑曾希望簽下赫臣奧杜爾，不過這位19歲的英格蘭翼鋒最終選擇留隊，並和藍軍簽下五年合約，可惜今季球隊前場大增兵，令他正選上陣的機會不多，有指拜仁有意借下這位英格蘭翼鋒。中堅湯姆利早前曾有傳愛華頓有意外借，而球員意向亦希望外借離隊獲得更多的上陣時間；羅夫度斯卓克方面，在巴克利亦需外借離隊下，狀態不好的他留在藍軍上陣機會亦不多，有指紐卡素有意借下這位英格蘭中場。

今日車路士將會在周六英超頭場登場，香港時間七點半在主場迎戰水晶宮，看看藍軍能否重回勝軌。

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