NBA總決賽｜熱火教練懶理外界點睇 戰士畢拿強調「我哋唔會放棄」

人手短缺的熱火於周五總決賽第二戰終以114:124不敵湖人，落後至場數0:2，陷入水深火熱當中，下場或許有傷兵艾迪巴約（Bam Adebayo）和積傑錫（Goran Dragic）能回歸救駕。球圈亦在紛紛討論，到底熱火能否憑頑強意志反擊，但無論如何，熱火教練史普利斯查（Erik Spoelstra）賽後明言，不會理由外界的看法，只會帶領球員努力戰鬥下去；占美畢拿（Jimmy Butler）亦都強調，熱火不會就此放棄。

史普利斯查表示，知道外界有很多聲音討論他們的球隊陣容、傷兵情況等等，包括賽前有人認為熱火今戰在沒有艾迪巴約和積傑錫下，很大機會輸給湖人。雖然熱火最終都敗陣，兩位傷兵下仗也不是百分百能夠復出，但他坦言不會理會這些意見：「我們對其他人的想法完全不感興趣。聽着，我很愛這班球員，我喜歡我們比賽的方式，我們會找到解決問題的方法，回到頂級的水平。」

上場才兩度「拗柴」、今場就猶如鐵人上身的占美畢拿（Jimmy Butler），打足45分鐘攻下全隊最高25分、8籃板和13助攻，領軍表現贏得球迷掌聲。他賽後表示，球隊不會在這個情況下放棄：「對於隊友的表現，我沒有甚麼話要說的，因為我知道我們必須做些甚麼。我喜歡我們現在做的事，只是需要再努力一點，我們需要更加專注，如果做得到，我們就能扭轉劣勢。我們不會放棄，我們會繼續戰鬥，比賽還未結束，我們只是落後場數0:2，我們有能力做一些特別的事情來扭轉劣勢。」湖人教練禾高賽後也讚揚畢拿是位很優秀的籃球員。

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