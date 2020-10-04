港超聯｜被南區逼和1:1 傑志爭標失主導權

冠忠南區今午在港超聯再做攔路虎，靠日援中堅川瀨浩太在84分鐘頭槌建功，以1:1逼和榜首的傑志，令後者痛失兩分兼失爭標主導權。

必須全取三分的傑志在香港大球場繼菁英盃決賽後再對南區，主教練朱志光以高美斯拍加維蘭踢雙箭頭，而羅梓駿頂替停賽唐建文擔任右後衞；至於南區在陳港斌停賽下，教練兼球員的列文續任正選，而積施利踢回擅長的右後衞。

開賽初段傑志便控制戰局，11分鐘，傑志翼鋒蘇沙左路交前，加維蘭單刀施射，可惜欠角度及勁度被南區守門員謝德謙用腳擋出。南區在34分鐘右路反擊，日援佐佐木周推至禁區施射，皮球在柱邊出界。傑志在完半場前有幾次機會，加維蘭在43分鐘禁區混戰施射被謝德謙沒收。一分鐘後，高美斯禁區橫傳，加維蘭撞射被南區守衞解圍。45分鐘，傑志中場基爾頓右路傳中，高美斯頭槌攻門，皮球在柱邊出界，兩隊半場打成0:0。

易邊後，傑志繼續圍攻南區，55分鐘，蘇沙禁區頂勁射，南區謝德謙飛身撲出，而後備上陣的傑志守衞賓紀文在66分鐘右路禁區施射，皮球在柱邊出界。73分鐘，高美斯左傳近柱，加維蘭前柱接應撞射中柱入網，傑志苦戰下打開紀錄。

84分鐘，南區前場得罰球機會，列文接應夏志明傳送傳前柱，川瀨浩太跳頂入網，南區追成1:1。傑志尾段還有幾次機會，可惜陳晉一及丹尼射門未能轉化為入球，兩隊各一言和，傑志9戰17分居首，只餘一場對愉園，而東方及富力各餘兩場，但分別落後傑志兩分及三分，東方及富力在最後一輪對決，換言之今季錦標要到最後一輪才可決出冠軍。南區9戰10分穩守第五位。

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