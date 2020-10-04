港超聯｜日孖寶復賽發威 助南區成攔路虎

冠忠南區在港超聯復賽尚未打開勝門，不過，這支地區隊於列強爭標戰過程又再扮演攔路虎角色。繼日援前鋒佐佐木周在復賽首輪對富力於補時建段射入罰球令對手失分，今午其同胞川瀨浩太對傑志於完場前頭槌建功，助球隊搶回一分之餘，亦重創傑志爭取重奪聯賽冠軍的目標。

南區在復賽前的爭標形勢相當被動，但球隊在新任教練列文帶領，貫徹每場力拼的宗旨，復賽首戰對當時榜首的富力先勝變落後，惟球隊把握富力防守出錯得罰球機會，由季中從香港飛馬加盟的日本前鋒佐佐木周補時階段妙射罰球追成2:2。

南區在菁英盃決賽不敵傑志後，今午在大球場上演的聯賽再鬥傑志，縱爭標已無望，但全場力拼，落後仍不言敗，終於84分鐘由佐佐木周策動攻勢，最後由從夢想FC加盟的日本中堅川瀨浩太建功。

教練兼球員列文表示，佐佐木周及川瀨浩太於復賽表現同樣優秀，在操練及比賽向年輕球員樹立好好的榜樣，列文說：「球隊正處過度期，有新教練、球員，當中不少年輕球員，還有新足球哲學，復賽主要是為新季準備，而季中加盟的佐佐木周每日訓練向小將示範正確例子，陣上也出色表現，這兩位日援值得隊內年輕球員學習。」

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