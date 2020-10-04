英超戰報｜韋斯咸炒完狼隊再贏李城 修咸頓兩球擊敗西布朗

周日英超早場上演兩場賽事，其中上仗作客5:2大破曼城的李斯特城，主場迎戰上仗4:0大勝狼隊的韋斯咸，結果槌仔幫延續強勢，憑米查利安東尼奧、柏保路科奴斯及查洛保雲各入一球，作客3:0擊敗對手全取三分，反觀主隊李城開季4戰首次失分，未能重返榜首位置。

開賽僅14分鐘，韋斯咸艾朗加斯威爾左路傳中，箭頭安東尼奧伏兵尾柱頂入，助客軍領先1:0。34分鐘，韋斯咸球員後場大腳解圍，柏保路科奴斯反越位單刀破網，助槌仔幫領先兩球返入更衣室。

下半場初段李城艾馬迪因傷退下火線，隨即換入從羅馬加盟的新兵辛基斯安達加強攻力，稍後再派箭頭伊恩拿祖上陣，不過韋斯咸的反擊仍甚具威脅，72分鐘客中場迪格蘭賴斯引球殺入禁區，勁射中楣彈出。末段主隊李城呈圍攻形勢不果，終至83分鐘，柏保路科奴斯直線傳給查洛保雲，後者單刀射成3:0；補時階段，李城哈維班尼斯與占美華迪撞牆後射入，但後者越位在先入球無效，最終韋斯咸繼上場4:0大勝狼隊後，今仗再以3:0作客擊敗李斯特城，再一次全取三分。

同時間上演的另一場，修咸頓主場2:0擊敗西布朗，首個入球於上半場41分鐘，西布朗後衞解圍失誤，修咸頓翼鋒迪贊尼普禁區內起腳破網，助主隊半場領先一球。下半場69分鐘，修咸頓左路傳中，中場奧里奧爾羅美奧「飛將軍」趕到抽入，助聖人以2:0擊敗對手全取三分。

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