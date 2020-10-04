港超聯｜重奪冠軍最後直路　傑志大球場再鬥南區

港超聯周日於香港大球場重燃戰火，主導爭標形勢的傑志遇上肯定無緣冠軍的冠忠南區，上演菁英盃決賽翻版戰。

聯賽尚餘兩輪賽事，傑志目前「跑出」，餘下兩仗全勝則肯定封王。上周四對富力的關鍵大戰中，傑志在多踢一人情況下，被對手連入兩球追平，險令球隊失去優勢，主教練朱志光表示：「上仗入兩球後，形勢好像很好，心態放鬆了，特別自己一個犯錯，有如給予對手一支興奮劑。」兩隊在一周前於菁英盃決賽交手，朱sir指，該仗南區藉死球入波，故今仗亦要特別小心。

傑志有副隊長唐建文停賽，羅梓駿或重返右閘位置，對富力時攻入先開紀錄一球的羅梓駿表示：「球隊現在氣氛很好，每一場都當決賽去踢，希望能繼續取勝。」

南區雖然已無緣冠軍，上仗亦僅能賽和愉園，但在沒有壓力下專注防守，說不定能考起傑志。南區今仗有陳港斌停賽，加上本身復賽只有18名球員註冊，兵源不足下，主教練列文特別讚揚球隊停擺期間加盟的日援佐佐木周，他說：「周是一個年青人的典範，他對球賽的熱誠，在新球季對我們將有極大作用。」

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！