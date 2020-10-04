周日英超重頭大戰，由前曼聯領隊摩連奴執教的熱刺，領軍作客奧脫福倒戈相向。曼聯開季表現跌跌碰碰，前線啞火之餘兩閘漏洞甚多，上輪聯賽贏得驚險，但整體演出全無說服力，持續閉門作賽亦令主場威力大減；反之近期賽程頻密的熱刺卻越踢越勇，料摩佬將重施「泊大巴」絕技，有力保不敗，捧「讓球主客和」[+1]的「客勝」。

文：尊嘉

曼聯今夏增兵不順，陣容弱點如右翼、左閘、中堅位置均未有新兵補充，反觀人才鼎盛的中場線卻再買入荷蘭國腳雲迪碧克（VDB），令領隊蘇斯克查要沿用上季漏洞甚多的防線，中場排陣亦相當頭痛，事關三大星級中場保羅普巴、波基斯費南迪斯及VDB均傾向進攻型，若一起出戰防守力勢必大減，上兩輪聯賽收起VDB又被其經理人鬧爆不獲重用，如何分配三大中場上陣時間，同時令球隊攻守平衡，已成蘇B苦惱的難題。

曼聯後防形同虛設

紅魔鬼開季亦未見上力，箭頭安東尼馬迪爾仍未開齋，首兩戰對水晶宮及白禮頓等中下游分子，防線兩閘到中路都多次暴露空位，在上仗就連實力平平的李安度杜沙特、馬奧比等人，都能在曼聯禁區內取得多次射門機會，若非對手五中門柱門楣保命；加上VAR完場前判對手禁區內「無意識」下犯手球，曼聯隨時未能敲響勝鼓。

熱刺季初賽程非常頻密，但表現一場比一場好，上周二英聯盃派副選球員逼和車路士後，到上周四歐霸外附加賽又能7:2大炒海法馬卡比晉級，多名攻擊球員如哈利卡尼、盧施素、盧卡斯莫拉等有入球之餘，前兩者更獲得提早換走的休息機會，加上熱刺對上三場賽事都是主場出戰，在歐霸附輕鬆大勝，體力消耗也未算太大。

卡尼大勇勢成大患

熱刺兩名快馬孫興民及已展開操練的加利夫巴利都因傷缺陣，但射手哈利卡尼近3場取得5入球5助攻狀態大勇，加上摩連奴排兵佈陣及臨場調動仍屬世界級，執教功力肯定勝過蘇B，料摩佬今仗將重施成名技「泊大巴」，大踢穩守突擊戰術，相信熱刺至少可保持不敗，「讓球主客和」熱刺[+1]捧「客勝」。