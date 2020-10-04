迪科爾都玩交友APP尋愛？ IG發帖澄清：有人假冒我！

英格蘭前鋒迪科爾最近就在交友應用程式上出現，難道38歲的他亦要在網上尋愛？不過，他在上周五已經在Instagram發文澄清，指自己是被冒認，更叮囑球迷小心受騙。

據知最近有人有交友應用程式上到迪科爾的蹤影，該帳戶更使用這位英格蘭射手的名稱和照片。不過,38歲的他上周五在IG發文表示：「各位，有人在交友應用程式上開假帳戶冒認我。我已經聯絡了開發商及警察，假如你們被他聯繫，請無視他並與警方聯絡。」

這位效力格拉斯哥流浪嘅老將雖然7月友賽拉傷錯過蘇超開季的7場賽事，但他上個月已經復出，早前更在歐霸外圍賽第二圈交出1傳1射幫球隊晉級，看來38歲的他依然有心有力，想同教練謝拉特一齊衝擊冠軍。

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