港超聯｜傑志痛失兩分 朱志光：似執番銀包但唔見錢

傑志只能與南區賽和1:1，痛失兩分，失去爭標主導權，主教練朱志光以「跌銀包」表達失望之情，並指出球隊今仗把握力不足。

爭冠最後直路，賽前傑志只要餘下兩場全取六分，則肯定成為今季港超聯冠軍，朱志光以加維蘭、高美斯及蘇沙「三鬼拍門」強攻南區，卻只取得一個入球，最後更被南區逼和。朱志光賽後表示：「我們應要入的球把握不到，主導了整場比賽，對手亦沒有太多機會。」

朱志光坦言失望，以「跌銀包」比喻今季復賽前後在聯賽路上的起伏，他說：「直接點說，好像跌了銀包，找回了，卻又發現錢已不見了，也沒辦法，節檢點吧。」傑志球員尾段數次在南區禁區內倒下，球證均沒有吹罰12碼，再被問到球證執法水平時，朱志光指：「在香港，球證的決定是最後決定（意指沒有VAR），我也沒有意見。」

傑志隊長黃洋就指，享受比賽過程，但對結果感到相當失望，惟展望來季，今場會是好的經歷，「我相信球員經歷了今仗，對下一季會有幫助，特別是今季多年青球員。我們被追平後，到最後也沒有放棄。」

南區門將謝德謙持續有好表現，救出傑志多次攻門，他賽後謙稱：「球隊發揮到列文賽前部署，針對對手兩翼，除了我之外，整隊都發揮很好。」他又指出，球隊復賽後曾賽和富力及傑志，但亦在愉園身上失分，需要檢討。

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