曼聯增鋒｜朗尼進諫紅魔簽中鋒 卡尼難入手卡雲尼頂檔

英超轉會窗到周一便關閉，紅魔一直被傳追逐多蒙特的翼鋒查頓辛祖，惟似乎越來越難成事，傳轉移目標向巴塞隆拿的奧士文尼迪比利，亦被巴塞會方否認。距離轉會窗關閉尚餘3天，增兵行動必須加快。最近傳聞指曼聯將簽入自由身的前巴黎聖日耳門，現年33歲的烏拉圭前鋒卡雲尼，並開出周薪20萬鎊條件。前曼聯前鋒朗尼認為，舊東家目前的確需要簽入一名中鋒，而非早前熱傳的目標辛祖，不過最佳人選並非卡雲尼，而該是只相差一個字的卡尼。

熱刺前鋒哈利卡尼曾與朗尼在國家隊合作，後者對他一直評價甚高。朗尼說：「曼聯已擁有拉舒福特與馬迪爾，若辛祖加盟，位置與年齡相近的格連活特該何去何從？球會需要的該是哈利卡尼。」不過朗尼亦認同紅魔要挖角卡尼難度太高：「要羅致得到卡尼無疑是非常困難，甚至是不可能任務，但曼聯作為世界頂級球會，取向應該一直是吸納最優秀的人才，而卡尼正正是蘇斯克查所需要的，一位正宗的中鋒。」卡尼難以入手，多一個字，位置同屬中鋒的卡雲尼，或許也是不錯的選擇。

外界指卡雲尼加盟曼聯將獲20萬鎊周薪待遇，在曼聯陣中亦算是高薪水平，陣中最高薪球員為門將迪基亞，每周人工達37.5萬鎊、其次是29萬鎊的保羅普巴、25萬鎊的安東尼馬迪爾，到20萬鎊的拉舒福特。一名33歲的球員加盟獲20萬周薪待遇，或有紅魔球迷質疑會否再出現像近年阿歷斯山齊士般物非所值情況。卡雲尼職業生涯上陣556場射入341球，表現亦非常穩定，效力PSG7年來上陣301場，攻入隊史紀錄200球。回看16年曼聯簽入伊巴同樣備受不少質疑，不過該名當時年近35歲的瑞典前鋒，在16/17球季表現相當不俗，各項賽事共入28球，助紅魔先後贏得社區盾、英聯盃與歐霸盃三項錦標，曼聯球會希望富經驗的卡雲尼能為紅魔帶來同樣效果，另外亦可以教導球隊鋒線一眾相對年輕的射手。

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