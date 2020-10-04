西甲戰報｜39歲祖亞昆2助攻 貝迪斯輕取華倫暫上榜首

貝迪斯周六憑簡拿利斯及基斯甸泰路分別在上、下半場建功，作客以2:0擊敗華倫西亞，全取3分後暫時升上西甲榜首，在比賽中交出兩次助攻的39歲老將祖亞昆是球隊終止兩連敗關鍵之一。巴塞隆拿和衛冕的皇家馬德里都會在周日才出擊。

由比歷連尼任主帥的貝迪斯，今季開季連贏兩場後遭到兩連敗，今仗對手華倫西亞之前戰績則為2勝1和1負的。開賽19分鐘，曾經效力華倫西亞的簡拿利斯，接應祖亞昆傳送後為貝迪斯先開紀錄，助球隊半場領先1:0。戰至74分鐘，祖亞昆再次交出助攻，由基斯甸泰路射成2:0。

以2:0輕取華倫的貝迪斯，以5戰得9分暫時升上西甲榜首華倫西亞5戰得7分排第6。

皇馬周日將會往訪利雲特，巴塞則於主場迎戰西維爾，兩場比賽的戰果都有機會影響榜首形勢。

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