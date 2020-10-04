曼聯增鋒｜南美射手入「魔」多腳軟 遠有科蘭近有山神

卡雲尼入「魔」好事近，而曼聯昔日也引入過南美前鋒，可惜多半失意離開，包括卡雲尼的烏拉圭同胞兼「師兄」科蘭；要數較成功的例子，就只有泰維斯一人。

科蘭是南美前鋒在紅魔「開荒牛」，於2002年1月被傳奇領隊費格遜從阿甲的獨立隊以690萬鎊買下，卻要等到9個月後才取得首個英超入球；雖然效力紅魔3個球季後備居多，在英超只有10球斬獲，但02年12月作客利物浦的「雙紅會」，成為他在這間球會最令人深刻的賽事，獨取兩球協助紅魔擊敗死敵，當中有1球是對方門將杜迪克「屙蛋」，「送禮」給這位前鋒做英雄。

費Sir經歷科蘭這單失敗收購後，未對南美前鋒死心，結果他在07年以租借方式羅致了泰維斯，結果這位阿根廷「野獸」與朗尼在前線異常合拍，連同基斯坦奴朗拿度（C朗）一同在該季為紅魔高舉歐聯及英超雙冠王；原本他有機會成為隊內的傳奇人物，只可惜兩季後就因價錢談不攏與費Sir鬧翻，不歡而散。

費Sir退休後，雲高爾及摩連奴兩任領隊都同樣有簽過南美前鋒，分別是14年以借將身份來到1年的哥倫比亞前鋒法卡奧，以及兩年半前以交換形式加盟的阿歷斯山齊士，兩人更是一早在其他球會已打響名堂，可惜來到曼聯後反而射手觸覺全失，與球隊格格不入，當中山神更是盛傳高達50萬鎊周薪，可惜1年半來只得5個入球，成為「絕世水貨」。

曼聯4位南美前鋒效力曼聯數據

科蘭

國籍：烏拉圭

效力曼聯年份：2002-04

英超上陣場數：63場

入球：10球

泰維斯

國籍：阿根廷

效力曼聯年份：2007-09

英超上陣場數：63場

入球：19球

法卡奧

國籍：哥倫比亞

效力曼聯年份：2014-15

英超上陣場數：26場

入球：4球

阿歷斯山齊士

國籍：智利

效力曼聯年份：2018-20

英超上陣場數：32場

入球：3球

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！