意甲戰報｜柏度入世界波開齋 羅馬1:0挫烏甸響勝鼓

柏度洛迪古斯周六射入在新球會羅馬的第一球，協助球隊作客以1:0小勝烏甸尼斯，取得今季在意甲的首場勝利。

羅馬上半場有迪斯高單刀失機，上半場與烏甸尼斯互交白卷。戰至55分鐘，今年7月由車路士來投的33歲西班牙國腳柏度，藉主隊於後場傳球失誤，得球後運球到接近娥媚月頂位置勁射，皮球中柱後入網，射入個人加盟羅馬後的第一球，為球隊打開紀錄。

60分鐘，米希達利恩曾經破網，但因越位在先，入球無效。落後的烏甸尼斯亦有不少機會，惟始終未能把握機入球，羅馬亦未能擴大比數，最終以1:0小勝烏甸尼斯，今季在意甲比賽三場終於打開勝利之門。

同日較早時候，主場的薩斯索羅憑卡佩圖梅開二度，以4:1大勝「升班馬」克羅托內，今季3戰2勝1和得7分暫時升上榜首，3戰全敗的克羅托內位居榜尾。羅馬3戰得8分升上聯賽榜8位，烏甸尼斯則排在尾二位置。

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