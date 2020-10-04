英超｜列斯三大數據完勝曼城 難怪哥迪奧拿要叫比爾沙師傅

上周六英超曼城作客賽和列斯聯1:1，雖然比爾沙與哥迪奧拿之間展開的本賽季師徒之戰第一回合，比數上平分春色，但一向陣容龐大兼以傳控聞名的藍月亮，竟在傳球、控球以及射門中框這3項統計數據都輸給一支升班馬，似乎「師傅」比爾沙在這次較量中略勝了一籌。

雖然哥迪奧拿未曾與比爾沙共事過，球員時代也沒有效力過這位阿根廷籍主帥帶領過的球隊，但在未正式任教前，已非常佩服這位教頭的執教功力以及在足球層面上的知識，還稱自己比不上對方，賽前又重申他對這位大他16歲的對手有多麼尊敬。比爾沙本人也對哥帥讚不絕口，更曾謙虛稱自己不覺是哥帥「師傅」，皆因他認為對方在戰術上的想像力十分豐富，而且近年已經有個潮流，就是各個對手都在「研究如何破哥迪奧拿的球隊」，但哥帥總是「解決方案的創造者」，永遠能不斷提升自己的戰術修為，讓人猜不透。

不過，哥帥今次就無法「解決」比爾沙。列斯聯雖然上半場頭20分鐘被曼城壓制，更先失守，但他們慢慢找回節奏，到了下半場局勢反而逆轉，列斯聯頻頻威脅曼城大門，令曼城無從發起進攻，只能退守後場。根據下半場頭15分鐘統計，列斯聯的控球率高達68%，曼城卻只得32%，去到賽後的全場統計，列斯聯仍然勝過曼城，52.5%比47.5%。

傳球次數方面，列斯聯多達426次，也贏曼城的380次，但雙方的傳球成功率都剛好是82.4%，列斯聯的成功傳球次數有351次，曼城則有313次。另外，曼城今場連射門中框也及不上列斯聯，23射得兩次中框，1次就是史達寧開紀錄一球，反觀列斯聯12射卻有7次中框。

縱使比爾沙賽後曾聲稱「根本沒有任何的戰術層面」值得探討，皆因兩隊在下半場中後半段踢得非常自由及開放，呈鬥攻模式，但外界仍認為比爾沙看清中場核心加雲菲臘斯，在上半場時因要防守奇雲迪布尼，而限制了將球傳上前場的機會，因此下半場將伊恩普維達換入場上，猛打曼城左閘位置因班捷文文迪經常上前助攻而呈現的漏洞，才重現因積夏里遜停賽而缺少的側擊速度。哥迪奧拿賽後也指出，列斯聯下半場不斷將球員湧上他們的中場線及防線之間，令他們舉步維艱，而情況就像這支升班馬開鑼戰對利物浦時一樣。

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