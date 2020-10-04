英超｜施斯隆接近外借到賀芬咸 利維唔想阿里借去PSG

曼聯把握時間簽下卡雲尼，其他球會都有不少動作。有指熱刺即將把20歲小將賴恩施斯隆借到德甲賀芬咸；而另一支倫敦球會阿仙奴簽里昂中場艾奧亞不成後，烏拉圭中場盧卡斯托拉拿亦即將離隊轉投西甲馬德里體育會。

賴恩施斯隆19年已加盟熱刺，可惜不論上任領隊普捷天奴還是摩連奴手下，他都不受重用，至今只曾為熱刺上陣12場。這位20歲的英格蘭左閘已經決定外借離隊，多支球隊如萊比錫、巴塞隆拿和阿積士等都對他相當有興趣，有指他最終選擇了賀芬咸，希望可以有更多上陣時間。

另外，熱刺早前拒絕了巴黎聖日耳門（PSG）400萬鎊借用迪利阿里的報價，原因是主席利維並不希望這位24歲的中場離隊，但摩連奴就希望他可以外借，加強他進步的重力，而PSG仍未放棄阿里，將會在限期前再次報價借用。

阿仙奴方面，不在領隊阿迪達計劃之內的盧卡斯托拉拿已經抵達馬德里，預計只要通過體測就會外借加盟馬體會一年，馬體會來年可選擇以2,200萬鎊買斷。

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