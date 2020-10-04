英超戰報｜阿仙奴2:1挫錫菲聯 狼隊一球小勝富咸

周日英超阿仙奴主場迎戰開季三連敗兼一球不入的錫菲聯，結果兵工廠在下半場靠19歲小將布卡約沙卡及尼高拉斯比比各入一球，2:1擊敗末段有麥哥迪克破蛋的錫菲聯，成功全取3分。

阿仙奴今場稍作變動，上場聯賽面對利物浦多次錯失單刀的射手拿卡錫迪，今仗被眨為後備，箭頭位置由尼基迪亞取代，開賽初段兩軍攻勢不多，主隊兵工廠亦受制於客軍的嚴密防守，上半場最有威脅的攻勢，要數到37分鐘奧巴美揚禁區外起腳，但被錫菲聯門將蘭斯達爾托走，兩軍半場互交白卷。

下半場58分鐘，阿仙奴換入尼高拉斯比比加強攻力，終至61分鐘比利連右路傳中，布卡約沙卡近門頭槌破網，替阿仙奴取得領先；三分鐘後，剛上陣的尼高拉斯比比右路引球入禁區起腳破網，阿仙奴領先至兩球。完場前7分鐘，錫菲聯前鋒麥哥迪克射門得手，攻入球隊今季英超首個入球，惜為時已晚，最終阿仙奴以2:1擊敗對手。

同時間另一場，狼隊憑柏度尼圖下半場56分鐘一箭定江山，一球小勝富咸，後者與錫菲聯一樣，開季4戰全敗並列榜尾。

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