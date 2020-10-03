英超｜曼聯勢簽自由身卡雲尼 周薪210萬簽約2年

英國及法國傳媒紛紛報道，曼聯將會免費簽入前巴黎聖日耳門（PSG）前鋒卡雲尼。不少報道提到，卡雲尼周日會飛赴曼徹斯特進行體測。

其中，法國《隊報》周六報道，曼聯與卡雲尼已達成了簽約兩年的協議，英國《每日郵報》則報道，卡雲尼會在未來24小時體測，之後會與曼聯簽署一份直到2022年、稅後周薪約210,000鎊（約210萬港元）的合約。《每日郵報》指，預計卡雲尼最快會在周一獲確認為曼聯球員。

現年33歲的烏拉圭球星卡雲尼，今年6月與PSG約滿後，在與尼馬不和的疑雲下離隊，而他認為自己對歐洲足球還可以有更多貢獻。卡雲尼的經理人古利蒙尼周六晚對Inside Futbol表示︰「這是真的，有一個協議。」

烏拉圭射手卡雲尼職業生涯在球會賽事上陣556場射入341球，當中包括效力PSG七年以來，各項賽事上陣301場射入隊史紀錄的200球。另外，卡雲尼代表烏拉圭國家隊出賽116場亦有50個入球進賬。

由於曼聯和上季亞PSG在歐聯分組賽同處H組，兩隊並會在首輪比賽碰頭，如果卡雲尼順利入「魔」，他為曼聯披甲的首場比賽便可能是在歐聯分組賽作客王子公園球場倒戈PSG。

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